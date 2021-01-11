Задолженность потребителей перед МП «Калининградтеплосеть» по состоянию на 1 января 2021 года составила 1 млрд 304 млн рублей. Большая часть задолженности – 965 млн рублей, приходится на физических лиц, сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.Бюджетные предприятия и организации недоплатили 54 млн рублей, собственники арендаторы нежилых помещений – 219 млн рублей. Еще 66 млн должны управляющие организации и застройщики.По данным мэрии, только в декабре прошлого года должники получили 972 судебных приказа о взыскании задолженности.