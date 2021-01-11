Новым замглавы администрации Калининграда стал чиновник из Якутии. Денис Белозеров занял пост председателя комитета муниципального контроля, с которого ранее ушел воевавший с торговцами-нелегалами Евгений Чернышев.- Да, Денис Георгиевич вышел на работу с сегодняшнего дня, - подтвердили информацию в пресс-службе мэрии.Белозеров ранее был заместителем председателя правительства Республики Саха (Якутия) и курировал вопросы комплексного развития села, аграрной политики и развития агропромышленного комплекса, экологии, природопользования, лесного хозяйства, пожарной безопасности на территории лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, традиционных отраслей Севера, рыбохозяйственного комплекса, ветеринарии. До этого был генеральным директором АО «Якутский хлебокомбинат».