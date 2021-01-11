Полиция объявила в розыск троих мужчин, ограбивших пенсионера в помещении магазина на улице Левитана. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Пожилой мужчина попросил помочь ему положить деньги на телефон через платежный терминал. Однако злоумышленники, увидев крупную сумму в кошельке, силой отобрали у него бумажник и скрылись. Их добычей стали 30 000 рублей.Если Вам что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 552-402, 552-403, 8(911) 851-88-59 либо 02 (102 с мобильного).