Сегодня в региональном оперативном штабе сообщили о том, что в Калининградскую область поступила очередная партия вакцины от коронавируса «Спутник V». Всего - 850 доз для иммунизации жителей из категорий риска.- Продолжат прививать медиков, а также педагогов, работников социальных служб и транспорта по спискам, согласованным профильными ведомствами, - уточнили в оперштабе.Напомним, в декабре в конце прошлого года область в поставили 876 доз «Спутника V». Вакцина применяется двукратно с разницей в 21 день. Ее действие распространяется на два года. Иммунизация не проводится детям, беременным женщинам и кормящим мамам.