Командира эскадренного миноносца Балтийского флота \\"Беспокойный\\" подозревают в крупном, а, точнее, тяжелом, 26-тонном хищении. Эсминец, гордость старейшего в нашей стране флота, остался без двух бронзовых гребных винтов.Как сообщило агентство \\"Интерфакс\\" со ссылкой на руководителя военно-следственного управления СКР по Балтийскому флоту Сергей Шаршавых, расследование по уголовному делу в отношении боевого офицера скоро завершится.- Бывший командир корабля в составе организованной группы, в которую входили как военные, так и гражданские, совершил хищение с корабля двух бронзовых гребных винтов общей массой 26 тонн, - сказал Шаршавых, добавив, что эсминец в это время находился на конвертации в доке судостроительного завода \\"Янтарь\\".Чтобы пропажа механизмов осталась незаметной, бронзовые винты ушлые офицеры заменили на стальные. Ущерб государству составил 39 млн рублей.Эсминец \\"Беспокойный\\" находился в строю с 1991 года. В 2016 году был отправлен на завод \\"Янтарь\\" на конвертацию. В 2018 году эсминец прибыл в Кронштадт, где находится и сейчас в качестве корабля-музея.