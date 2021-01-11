Отдел МВД России по Московскому району разыскивает 17-летнего Бекзода Мамурова, проживающего в Калининграде на улице Черниговской. Сообщается, что парень 7 января после ссоры с отцом ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не установлено.Приметы Бекзода: на вид 16-17 лет, рост 168 см, плотного телосложения, волосы черные.Был одет: куртка по пояс черного цвета, черные спортивные штаныЕсли вам что-либо известно о местонахождении Бекзода Мамурова, просим сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-402 (дежурная часть), 552-487 (ПДН) или 02.