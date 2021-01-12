Строительство школы на улице Рассветной в Калининграде не прекращалось и в праздничные дни. Об этом сообщил вице-мэр города Артур Крупин.- Сейчас строители работают хорошими темпами на всех школьных блоках, - сказал чиновник. - В данный момент они полностью завершили монтаж металлоконструкций в блоке спортивного и актового залов, приступили к утеплению фасадов здания. Велика вероятность того, что в марте-апреле 2021 года подрядчик сможет полностью наверстать упущенное на 1-м блоке время и выйти на плановые показатели по срокам строительства и дальнейшего ввода объекта в эксплуатацию.Как отметили в пресс-службе городской администрации, проектная вместимость будущего общеобразовательного учреждения будет рекордной для Калининграда. Школа рассчитана на 1725 человек (обучающихся начальному общему образованию – 600 человек, основному общему образованию – 1125 человек).Строительство этой новой школы ведется в рамках реализации нацпроекта «Жилье».