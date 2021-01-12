В Калининграде полицейские задержали угонщика. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Мужчина отдыхал в районе залива около поселка Прибрежный со своей подругой и друзьями. Во время отдыха между сожителями произошел конфликт и женщина ушла, чтобы избежать ссоры. Ее сожитель время не терял, сел в принадлежащий ей автомобиль и уехал с другой девушкой. Обнаружив пропажу, горожанка стала разыскивать машину неподалеку, однако после неудачных поисков обратилась в полицию.Пьяного злоумышленника на угнанном автомобиле задержали сотрудники ГИБДД. Полицейские заметили автомобиль, двигающийся с нарушением правил дорожного движения и остановили его. Мужчина был задержан, а автомобиль изъят.На него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», а это до 5 лет лишения свободы.