В Светлогорске закрылся отель и ресторан «Русь». Об этом сообщается на странице заведения в Instagram.«Мы хотим поблагодарить каждого из вас за выбор отеля Русь для своего отдыха и за то, что доверяли нам организацию ваших блестящих свадеб, ярких торжеств и крупных конференций. Мы всегда искренне старались превзойти ваши ожидания, быть профессионалами своего дела. Сегодня мы говорим вам Спасибо и сообщаем, что отель и ресторан закрывают свои двери на неопределенный срок».Сообщается, что ранее у отеля появился новый собственник.