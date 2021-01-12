На федеральной трассе «Калининград-Нестеров» в поселке Родники начинается строительство надземного пешеходного перехода. Из-за этого на участке дороги в районе поселка будет изменена схема движения, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»С 11 января на км 9+100 дороги перекрыта крайняя правая из трех полос движения в направлении Черняховска. Движение транспорта осуществляется по двум полосам.Для обеспечения безопасности скорость движения на участке ограничена до 50 км/ч. Все работы на объекте производятся в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке временной схемой организации дорожного движения.