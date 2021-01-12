Новый трамвай «Корсар» начнет ходить в Калининграде по ночам уже на этой неделе – предстоит тестирование питерского вагона. Об этом сообщила глава администрации города Елена Дятлова во время брифинга во вторник, 12 января.- Новый трамвай, который пришел в Калининград, уже на этой неделе выйдет на маршрутную сеть города. Он будет ходить без пассажиров в ночное время, чтобы не тормозить движение транспорта. Мы его тестируем. Он сертифицируется. В процессе тестирования мы к нему внимательно присматриваемся. Если трамвай покажет себя положительно, мы будем принимать решение об объявлении торгов по закупу такого подвижного состава, - сказала Елена Дятлова.Она отметила, что «было время, когда в Калининграде закрывались трамвайные маршруты», но сейчас все по-другому.- Наверное, пришло время трамвайные маршруты расширять. Первая наша маленькая победа – восстановление маршрута №3, который должен ходить до Центрального парка культуры и отдыха, - сказала глава администрации.