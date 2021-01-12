В Калининграде продолжаются работы по реконструкции улицы Рокоссовского. Однако, все сроки подрядчик сорвал. Об этом сказала глава администрации города Елена Дятлова во время брифинга во вторник, 12 января.- Соммера-Рокоссовского – объект достаточно проблемный для города. Подрядчик сорвал сроки, которые были прописаны в контракте. Мы форсировали строительство, но уже в конце 2020 года понимали, что не завершаем в срок и вовремя. Поэтому плавно перешли в следующий, 2021 год. В этом году объект будет завершен.Когда именно откроется обновленная улица Рокоссовского, не совсем понятно.- Делать сейчас под снегом считаю неправильным. Но какие-то работы мы проводим. Следим за температурным режимом. Объект будет закончен, - говорит Елена Дятлова.Она отметила, что подрядная организация получит все штрафные санкции за каждый день просрочки.- Контракт считается исполненным только тогда, когда обе стороны выполнили свои обязательства. Мы не заключаем новых дополнительных соглашений, контракт считается действующим. Подрядчик исполняет свои обязательства, мы проводим окончательный расчет, высчитывая штрафные санкции. Выплачиваем сумму за выполненную работу за минусом этих штрафов, – пояснила глава администрации города.