За сутки в Калининградской области зарегистрировано 200 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 158 случаев ОРВИ, 36 случаев пневмоний и 6 бессимптомных форм заболевания. Нарастающим итогом зарегистрировано 20250 случаев заболевания.Среди заболевших:- 60 пенсионеров, в том числе 53 старше 65 лет;- 8 медицинских работников;- 7 работающих на промышленных предприятиях;- 6 сотрудников образовательных учреждений;- 16 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;- 15 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;- 6 сотрудников предприятий пищевой промышленности;- 2 работника предприятия сферы ЖКХ;- 2 работника с/х предприятий;- 3 сотрудника охранных предприятий;- 2 сотрудника банков;- 39 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;- 2 учащихся (гимназия 40, 22);- 2 студента (БГА, Балтийский информационный техникум);- ребёнок, посещающий частный детский сад \\"Золотая рыбка\\";- ребёнок до года;- 34 неработающих.