Губернатор Калининградской области считает, что рано говорить о том, что мы выходим из второй волны коронавируса. Об этом Антон Алиханов сказал во время брифинга во вторник, 12 января.- Серьезной динамики с точки зрения снижения количества заболеваний мы не видим. Она немного отхлынула, это во многом связано с праздничным периодом. 1 января, например, не все лаборатории работали в полном режиме. Снижение напряженности, которое мы видим, недостаточное для того, чтобы говорить о том, что мы как-то выходим из второй волны коронавируса, - сказал глава региона.При этом губернатор отметил, что «ситуация с койками достаточно спокойная».- Часть оборудования к нам уже пришло. Новые аппараты КТ скоро будем устанавливать, новые аппараты ЭКМО, лекарства новые начали поступать в рамках тех средств, которые мы дополнительно выделяли в конце прошлого года, - сказал Антон Алиханов.