Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в Калининградской области начнется не раньше февраля. Об этом губернатор Антон Алиханов сказал во время брифинга во вторник, 12 января.- На днях к нам пришли еще 850 доз вакцины. Итого к нам поступило 1892 дозы. По состоянию на понедельник, 11 января, 1042 человека уже получили первый компонент. Почти 300 человек провакцинированы полностью, то есть, и вторым компонентом тоже.По словам главы региона, 709 человек (68%) привитых – это медработники. 256 человек – работники образовательных организаций и 77 человек – работники организаций социального обслуживания.По словам губернатора, вакцинация этих категорий населения завершится в январе-феврале.- Не раньше февраля мы сможем перейти к более массовой вакцинации, - сказал глава региона.