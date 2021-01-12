У региональных властей нет планов вводить новые ограничения из-за COVID-19 в Калининградской области. Об этом губернатор Антон Алиханов сказал во время брифинга во вторник, 12 января.- Все будет зависеть от динамики заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Мы пока не видим каких-то негативных эффектов от праздничного периода. Поэтому никаких новых ограничений дополнительно вводить мы не планируем, – сказал глава региона.При этом он отметил, что сейчас задача – «сконцентрировать усилия на медицинской составляющей и повышать качество оказания медицинской помощи».