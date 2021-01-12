Несмотря на пандемию коронавируса и серьезные ограничения, число туристов, приехавших в Калининградскую область на новогодние каникулы, превысило аналогичный показатель прошлого года. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.\\"С 30 декабря 2020 года по 10 января к нам приехало 53 000 туристов (в прошлом году за этот же период было 48 000), так что, несмотря ни на что, даже немного подросли\\", - отметил Анлрей Ермак.Кроме того, министр напомнил, что для срок подачи заявлений на выплату субсидий для представителей ивент-индустрии продлевается до 1 февраля. При этом денежные средства должны будут выплачены до 28 февраля. и срок выплаты субсидий до 28 февраля текущего года. \\"Общий объем финансирования на возмещение недополученных доходов теперь составляет 40 млн рублей\\", - добавил Андрей Ермак.