Губернатор Калининградской области сказал, что подсветка стадиона – это вопрос красоты и иногда – безопасности. Заявление он сделал во время брифинга во вторник, 12 января.- Подсветка стадиона это определенный вопрос городского образа, красоты, безопасности иногда, - сказал Антон Алиханов и отметил, что финансовая нагрузка, связанная с подсветкой стадиона, для бюджета посильна.- Это все заложено в объемах денег, которые перечисляет федеральный бюджет нам. Мы 5 лет получаем практически стопроцентное финансирование содержание стадиона, - заключил глава региона.