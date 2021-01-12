В Калининградской области введут льготу на проезд для учащихся в межмуниципальных автобусах. Об этом рассказал губернатор Антон Алиханов во время брифинга во вторник, 12 января.- Мы введем единую скидку для всех школьников и студентов, учащихся вузов, сузов нашего региона. Задача – не позднее сентября внедрить эту систему и дать возможность передвигаться нашим учащимся по региону на всех видах транспорта со скидкой, - сказал губернатор.Речь идет о том, что учащиеся будут с сентября 2021 года ездить на всех автобусах в Калининградской области, как внутригородских, так и межмуниципальных, со скидкой в 50 процентов.