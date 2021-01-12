Власти региона надеются решить вопрос с громкой звуковой рекламой у Центрального рынка в Калининграде. Об этом губернатор Антон Алиханов сказал во время брифинга во вторник, 12 января.- Я вчера Вячеславу Викторовичу (Генне, советник губернатора, Ред.) сказал. Он должен был связаться с отделом городской рекламы. Я его спросил, если ли законодательная возможность этот вопрос урегулировать. Он сказал, что когда еще работал у Александра Георгиевича (Ярошук, экс-мэр, Ред.), они такой возможности юридической не нашли. Я, честно говоря, сомневаюсь, что это невозможно. Думаю, мы найдем такую возможность, - сообщил Антон Алиханов.Губернатор отметил, что его звуковая реклама у Центрального рынка раздражает.