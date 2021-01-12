Новым замглавы администрации Калининграда стал, как известно, чиновник из Якутии. Денис Белозеров занял пост председателя комитета муниципального контроля.На брифинге, который прошел во вторник, 12 января, главе администрации города Елене Дятловой задали вопрос о том, почему власти Калининграда выбрали управленца аж из Якутии.- А почему нет? Когда мы слышим, что в школу привлекают учителей из других регионов, это считается нормальным и вопросов не возникает, - ответила Елена Дятлова. - Сегодня город Калининград становится привлекательным для жителей других регионов. Они приезжают. Грех было бы не использовать потенциал людей, которые работали в другом регионе, причем на региональном уровне.- Речь о том, что человек извне не так хорошо знает наш город, - уточнили журналисты.- Принятый на работу заместитель возглавил комитет муниципального контроля. Мы же не говорим о системе образования или соцзащите. Не думаю, что необходимо доподлинно знать местопрохождение трубы, чтобы осуществлять муниципальный контроль, - ответила глава администрации.Белозеров ранее был заместителем председателя правительства Республики Саха (Якутия) и курировал вопросы комплексного развития села, аграрной политики и развития агропромышленного комплекса, экологии, природопользования, лесного хозяйства, пожарной безопасности на территории лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, традиционных отраслей Севера, рыбохозяйственного комплекса, ветеринарии. До этого был генеральным директором АО «Якутский хлебокомбинат».