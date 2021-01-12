Как сообщает пресс-служба флота, прививки уже сделали медикам, которые занимаются диагностикой и лечением больных коронавирусом. Далее в приоритетном порядке вакцинируются военнослужащие несущие боевое дежурство, командный состав, а также дежурные подразделения. Всего в общевойсковом объединении Балтийского флота на этой неделе более 2000 военнослужащих получили первый компонент вакцины«Спутника V». Вакцинация вторым компонентом начнется ровно через 21 день.- Транспортировка компонентов вакцины от новой коронавирусной инфекции в лечебные учреждения организована транспортом Минобороны. Вакцинация в армейском корпусе Балтийского флота проходит на базе военных госпиталей и медицинских рот, - уточнили в пресс-службе.Напомним, для иммунизации представителей группы риска из числа гражданских в Калининградскую область привезли 850 доз вакцины «Спутник V».