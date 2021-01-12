Новая школа №58 на ул. Артиллерийской в Калининграде откроется 1 сентября. Об этом во вторник, 12 января, сказал губернатор Антон Алиханов, который побывал в учебном учреждении.Главе региона показали столовую, кабинеты физики, химии и биологии.В здании есть бассейн, актовый и два спортивных зала, студия дизайна, многое другое. На территории – стадион с гимнастическим комплексом, баскетбольным, волейбольным полями и футбольной площадкой с искусственной травой.Проектная мощность школы – 1100 учеников, но, как отметил губернатор, планируется набрать в первый год обучения не менее 1,5 тысяч тысячи учащихся с 1 по 10 класс.Как рассказали в Минобре региона, в школу уже подано 1140 заявлений от родителей потенциальных учеников. Окончательный список улиц и адресов, прикрепленных к школе, сформируют к 15 февраля.Всего же в 2021 году школа планирует набрать пять первых классов. Прием заявлений для проживающих на закрепленной территории первоклашек начнется 1 апреля и завершится 30 июня. Подача документов для поступления во 2-4 и 5-9 классы стартует с 15 марта и продлится до 30 августа. Оформить заявление можно будет только через портал госуслуг.Дополнительная информация – на сайте школы.