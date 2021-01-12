Калининградские таможенники пресекли канал контрабанды санкционных сыров в область. Об этом сообщает пресс-служба региональной таможни.В границе в Чернышевском при досмотре грузовика, в котором по документам перевозили 20 тонн замороженной свинины и мясного шпика, нашли сыры и масло французского, голландского, эстонского и финляндского производства – всего около 6 тонн продукции.Санкционных продукция была задержана. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к организации поставок.