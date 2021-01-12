В Калининграде банкомат ошибочно выдал 23-летнему калининградцу чужие деньги. Неожиданно получив на руки 112 тысяч рублей, молодой человек сообщил об этом в полицию. Об этом «Комсомолке» рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.В банкомате произошел сбой, и устройство выполнило команду на снятие средств клиента, который ранее пытался обналичить сбережения, однако не смог этого сделать из-за технических проблем.«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Центральному району нашли владельца денег и передали ему купюры. Мужчина выразил благодарность полицейским и неравнодушному калининградцу за помощь», - рассказала представитель УМВД.В полиции напоминают, что о найденных вещах и деньгах необходимо незамедлительно сообщать в органы внутренних дел. По всем сообщениям полицейские проведут проверки и установят законных владельцев утерянного имущества.