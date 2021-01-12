В Калининграде с COVID-19 умирают и пожилые, и молодые люди в возрасте 35-36 лет. Об этом сказал губернатор Антон Алиханов на брифинге во вторник, 12 января.- Единичные случаи смертности в относительно молодом возрасте есть, то есть 35-36 лет и до 60 лет. Они в основном сопровождались тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Но основная летальность от коронавируса сконцентрирована в возрасте от 65 и старше. И чем старше человек, тем выше риск летальности, - сказал Антон Алиханов.Он отметил, что по смертности Калининградская область показывает лучшую статистику, чем в среднем по России.- Мы сейчас смотрим оперативные цифры за декабрь 2020 года и видим, что Калининградская область прошла эту острую фазу прошлого года в два раза лучше, чем в среднем в Российской Федерации. То есть прирост смертности у нас чуть больше 1200 человек за весь прошлый год. Практически полностью этот прирост сформирован за счет коронавируса и пневмоний, связанных или не связанных с ним, - отметил Антон Алиханов.