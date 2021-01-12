Новый трамвай «Корсар» начнет в тестовом режиме и без пассажиров ходить в Калининграде по ночам уже на этой неделе. Об этом говорила глава администрации города Елена Дятлова во вторник, 12 января.Как рассказала Елена Дятлова, власти не случайно выбрали «Корсар» и, выезжая в разные регионы, отказывались от трамваев, которые выпускаются другими производителями.- Причем, отказывались от хорошей продукции только потому что трамвай не был низкопольным. А калининградцы все-таки привыкли к низкому полу, чтобы не подыматься по ступенькам... Мы смотрели эргономику внутри салона, - сказала Елена Дятлова.- Мы не будем экономить, - добавил губернатор Антон Алиханов. - Есть другие модели, более дешевые и стоимость их не такая высокая для бюджета была бы. Но запрос на качество в Калининграде и области достаточно высокий и мы не можем эту планку опускать.