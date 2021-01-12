Калининградский зоопарк готов принять живые елки, которые остались в домах горожан после празднования Нового года. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.Как отмечают в зоопарке, елки должны соответствовать всего двум критериям:1. деревья должны быть живыми, то есть, они должны расти в горшках.2. деревья должны быть чистыми: без элементов игрушек и новогодних украшений.Принести елку в зоопарк можно в течение дня со стороны служебного въезда с ул. Зоологическая.«Козы с удовольствием погрызут хвою и стволы, рыси, тигры и львы потрутся о пахучее дерево, медведи методично «разберут» ёлочку на запчасти, съев все, что можно съесть, и пустив остатки на подстилку, а бизоны пободают дерево, подвешенное на специальную конструкцию», - отмечают в зоопарке.