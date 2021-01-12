В Калининграде подвели итоги благотворительного творческого марафона «Свет Рождественской звезды», который прошел в этом году р онлайн-режиме.Как сообщает пресс-служба областного правительства, с 21 декабря по 12 января для учащихся, их родителей и педагогов проводили дистанционные мастер-классы, творческие выступления, онлайн-выставки. Участники марафона посвятили свои работы шести тяжелобольным детям, находящимся на попечении благотворительного Центра «Верю в чудо».- Благодаря марафону на паллиативную и хосписную помощь для этих ребят удалось собрать почти восемьсот тысяч рублей, - рассказали организаторы, отметив, что деньги уже направлены на приобретение дорогостоящих медикаментов, специализированного лечебного питания и оборудования в поддержку той помощи, которую оказывают государственные службы.Марафон «Свет Рождественской звезды» провели уже пятый раз. За предыдущие годы удалось оказать помощь сорока детям на сумму более 4.5 млн рублей.