На воинском мемориале в поселке Романово Зеленоградского района устроят уличное освещение. Об этом сообщается на сайте администрации Зеленоградска.«Администрация округа объявила конкурсные процедуры на выполнение работ по устройству уличного освещения на мемориале в поселке Романово. Начальная максимальная цена контракта составляет 282,5 тыс. рублей», - говорится в сообщении.Отмечается, что аукцион состоится 14 января.Братская могила образовалась в ходе боевых действий. В Романово захоронено более тысячи воинов. Памятник на братской могиле установлен в 1950 году, мемориальный комплекс открыт в 1974 году.