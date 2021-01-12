В Светлогорске закрылся один из известных отелей курорта – «Русь». Об этом говорится на официальной страничке отеля в Инстаграме.«Дорогие друзья! Мы хотим поблагодарить каждого из вас за выбор отеля Русь для своего отдыха и за то, что доверяли нам организацию ваших блестящих свадеб, ярких торжеств и крупных конференций. Мы всегда искренне старались превзойти ваши ожидания, быть профессионалами своего дела. Сегодня мы говорим вам Спасибо и сообщаем, что отель и ресторан закрывают свои двери на неопределенный срок», - говорится в сообщении.Отметим, сайт отеля находится в режиме технического обслуживания.Ранее у «Руси» сменился собственник.