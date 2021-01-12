В Калининграде вечером ограбили один из небольших магазинов. Злоумышленником оказался 28-летний парень, который зашел в торговую точку и заметил, что продавщица отошла от прилавка. План созрел тут же. Мужчина, поколебавшись, вынес из магазина ящик с пивом.«Шум от звона бутылок привлек внимание продавщицы, и та увидела, как подозреваемый планирует скрыться. Женщина пыталась догнать злоумышленника, однако тот успел убежать», - отметили в пресс-службе регионального УМВД.Полицейские по горячим следам задержали мужчину и изъяли у него алкогольную продукцию.Возбуждено уголовное дело. За грабеж мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.