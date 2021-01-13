В Калининграде убрали забор, огораживающий улицу Рокоссовского, на которой еще не завершены работы по реконструкции и благоустройству. Во вторник, 12 января, вечером, на пешеходной улице было полно людей, дети играли на площадках. Рабочих замечено не было.Ранее глава администрации города Елена Дятлова сказала, что подрядчик все сроки сорвал.- Соммера-Рокоссовского – объект достаточно проблемный для города. Подрядчик сорвал сроки, которые были прописаны в контракте. Мы форсировали строительство, но уже в конце 2020 года понимали, что не завершаем в срок и вовремя. Поэтому плавно перешли в следующий, 2021 год. В этом году объект будет завершен, - сказала Елена Дятлова.Она отметила, что подрядная организация получит все штрафные санкции за каждый день просрочки.