В Калининграде разыскивают Игоря Романчюшкаса. 48-летний мужчина еще 2 января ушел из своей квартиры на улице Левитана и пропал. Об этом сообщается в группе «Поиск пропавших людей Калининград. ПСО «ЗАПАД» в «ВКонтакте».Отмечается, что мужчина плохо слышит и может находиться в любом городе области.Одет был в теплый камуфляжный бушлат, при себе имеет серый женский шарф и детский розовый рюкзак.Волонтерам требуется помощь в распространении информации о пропаже (ориентировки) в интернете (паблики ВК, ОК, FB).Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, сообщите об этом по телефонам горячей линии: 508-038 или 520-444 инфорг (бесплатный звонок).