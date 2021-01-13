Уголовным делом закончился конфликт между соседями в Калининграде. 24-летняя женщина избила веником 64-летнего соседа по дому.«Калининградка несколько раз ударила его в лицо, из-за чего мужчина получил травмы и обратился с заявлением в полицию. Причиной стал бытовой конфликт из-за собак, которых жительница Калининграда вместе с супругом завела в вольере на своем участке. Мужчина сделал ей замечание, после чего и получил удар», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».