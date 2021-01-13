Вечером на 78-летнюю жительницу Гвардейска напал незнакомец с ножом. Под угрозой своего оружия мужик потребовал у пенсионерки деньги.И это первое, на что обратили внимание полицейские, приступая к расследованию преступления. То есть, разбойник точно знал, что жертва располагает более или менее крупной суммой. Ведь горожанка помогает своей дочери, которая держит продуктовый магазин: периодически забирает скопившуюся в кассе выручку.Впрочем, своей цели нападавшему достичь все равно не удалось. Женщина оказалась не робкого десятка, подняла крик, на который стали сбегаться прохожие, и преступник решил убраться от греха подальше. Но в тот же день ранее судимый 43-летний гвардеец был задержан и доставлен в отдел полиции, где в отношении уголовника возбудили очередное дело – на сей раз по признакам статьи УК РФ «Разбой» с перспективой лишения свободы на срок до 10 лет.