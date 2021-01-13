За минувшие сутки операторы Центра обработки вызовов системы 112 приняли 2490 вызовов. Сообщается, что в связи с заснеженностью и гололедицей увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий. За сутки поступило 44 вызова с сообщением о ДТП на дорогах региона.На одной из трасс Черняховского района произошло столкновение трех автомобилей.В Гвардейском районе водитель автомобиля не справился с управлением и слетел в кювет, машина перевернулась на крышу, пострадавшим потребовалась медицинская помощь.На одной из улиц города Калининграда водитель не справился с управлением и врезался в дерево.