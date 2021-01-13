По последним данным, высота снежного покрова в Калининграде превысила 10 сантиметров, а Советске достигла 16-ти. Но это еще не все. Судя по прогнозам, на этой неделе осадков будет еще много.Как сообщает портал rp5.ru, в ночь на субботу, 16 января, в наш регион прорвется теплый воздух с юго-запада. Это вызовет интенсивное выпадение осадков в виде ливневого снега - с 2 часов ночи до 8 утра высота покрова увеличится сразу на 5 сантиметров.Отметим, что январь является самым снежным месяцем года в Калининграде - в среднем бывает 16 дней со снегопадами.