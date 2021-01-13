За сутки в Калининградской области зарегистрирован 201 случай коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 158 случаев ОРВИ, 36 случаев пневмоний и 6 бессимптомных форм заболевания.Среди заболевших:- 44 пенсионера, в том числе 41 старше 65 лет;- 10 медицинских работников;- 8 работающих на промышленных предприятиях;- 10 сотрудников образовательных учреждений;- 10 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;- 19 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;- 6 сотрудников предприятий пищевой промышленности;- 3 работника предприятия сферы ЖКХ;- 2 работника с/х предприятий;- сотрудник охранного предприятия;- сотрудник организации сферы бытовых услуг;- 3 сотрудника банков;- сотрудник учреждения сферы культуры и досуга;- сотрудник организации по оказанию телекоммуникационнных услуг;- 39 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;- 5 учащихся (Лицей 1 Балтийск, Гимназия 1, лицей 49, Гимназия 35 Калининград, Школа им. Антошечкина);- 3 студента (Гусевский агропромышленный колледж, Колледж предпринимательства, прибалтийский судостроительный техникум);- 3 ребёнка, посещающих д/с 128, 101 Калининград, д/с 23 пос. Железнодорожный;- ребёнок до года;- 31 неработающий.