В Калининграде во вторник днем под колеса автомобиля попала 8-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.ДТП произошло в 13:20. Водитель «Тойоты» сбила школьницу, которая выбежала на проезжую часть в нескольких метрах от нерегулируемого пешеходного перехода.В результате наезда девочка была госпитализирована в детскую областную больницу Калининграда. После обследования ее отпустили домой на амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.