В мировой суд Краснознаменского района направлено уголовное дело по обвинению местного жителя в незаконной охоте. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.По версии следствия, в сентябре 2019 года 38-летний мужчина в районе реки Неман выследил и застрелил самку и самца косули европейской, возрастом примерно 5 месяцев. Министерство природных ресурсов и экологии оценило ущерб в 80 тысяч рублей, исходя из стоимости одной особи косули европейской 40 тысяч рублей.Также прокурор района заявил исковое заявление о взыскании с обвиняемого причиненного ущерба.