В Калининградском зоопарке всерьез взялись за капского варана по кличке Фаня. Следят за тем, чтобы он вел здоровый образ жизни. Дело в том, что некоторое время назад 5-летний Фаня начал набирать вес.- Сказался переезд в меньший вольер на время ремонта Террариума. Ну и регулярное полноценное питание тоже сделало свое дело, - рассказывают в пресс-службе зоопарка.Ожирение рептилии решили лечить радикальным методом. Как рассказали в зоопарке, каждое кормление Фани (а кормят его 2-3 раза в неделю) начинается с пробежки.- Только после нескольких кругов толстячок получает заслуженное вознаграждение, - говорят в зоопарке. И шутят, что если новогодние салатики и тортики теперь лежат на ваших боках тяжким грузом, не отчаивайтесь, а берите пример с Фани. Варан смог взять себя в руки и начал худеть.