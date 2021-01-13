Жительница Светлогорска, сломавшая ногу при выходе из больницы, отсудила компенсацию морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.В сентябре 2019 года женщина посетила местную больницу для прохождения планового лечения. После завершения процедур при выходе из помещения он оступилась, упала и сломала левую стопу, а также ушибла правое колено.В исковом заявлении пострадавшая отметила, что руководство больницы, несмотря на неоднократные падения пациентов при выходе на лестницу, не предприняло мер по обеспечению их безопасности, не вывесило предупреждающих знаков о нестандартной ширине первой ступени лестницы.Суд признал требования горожанки обоснованными и взыскал с больницы 60 тысяч рублей.