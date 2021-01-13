В этом году Калининградская епархия отказалась от организации крещенских купаний.- Это благочестивая, но все же просто народная традиция. Купания не являются обязательными, - напоминает пресс-секретарь Калининградской епархии Серафима Ерохова. - Важно напомнить, что в празднике Крещения главное – это богослужение и молитва. Можно помолиться, придя в храм или дома.В епархии отметили, что в храмах будет освящаться вода. Ее можно будет набрать из источников или принести свою воду на освящение.Расписание служб:18 января - в 8-10 утра и вечером в 16, 17 или 18 часов19 января - литургия тоже утром как и 18 января.Освящать воду будут после утренних богослужений.Время проведения служб необходимо уточнять непосредственно в храмах.