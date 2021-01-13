Десять муниципалитетов Калининградской области получили 16 новых школьных автобусов ПАЗ, рассчитанных на 30 пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.Больше всего автобусов – шесть ПАЗов – получил Гурьевский городской округ. По два автобуса отправились в Зеленоградский городской округ. По одному – получили Багратионовский, Балтийский, Гвардейский, Краснознаменский, Правдинский, Полесский, Славский и Черняховский городские округа.«Это позволило полностью закрыть потребность в обновлении автопарка по итогам 2020 года. Надеемся на дальнейшую помощь федерального центра. Работа нами будет продолжена, в следующем году мы закупим, как минимум, ещё семнадцать автобусов», – отметил губернаторАнтон Алиханов.Каждый автобус оснащен глобальной навигационной спутниковой системой ГЛОНАСС/GPS, которая позволяет круглосуточно контролировать местонахождение и перемещение транспорта, осуществляющего школьные перевозки.