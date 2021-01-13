Три человека пострадали в ДТП в Правдинском районе в среду, 13 января. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Ехавший в сторону Правдинска 36-летний водитель «Пежо» на обледенелой дороги не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в «Ауди».«От мощного лобового столкновения с «Ауди», которая двигалась штатно, оба водителя получили тяжелейшие травмы. Опросить их невозможно. Мужчины в реанимации. Единственная, кто сможет что-то пояснить, это 20-летняя попутчица в автомобиле «Ауди», на который пришёлся внезапный удар, такой силы, что даже двигатель вылетел на несколько метров от дороги»,- сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.По факту ДТП проводится проверка.