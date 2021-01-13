В Калининграде в Кафедральном соборе этим летом хотят провести «Выставку одной картины», по аналогии с теми, что проходили в предыдущие годы. Об этом «Комсомолке» рассказала директор собора Вера Таривердиева.- Мы планируем привезти в Калининград картину Василия Кандинского из Третьяковской галереи. Но какую именно – пока не могу сказать, это не решено окончательно. Мы ориентируемся на определенный размер картины. Такой размер, который лучше всего, идеально смотрится на сцене для такого формата выставки, - сказала она.Напомним, в Кафедральном соборе на острове Канта ранее представляли картину «Московский дворик» Василия Поленова и шедевр русского импрессиониста Константина Коровина «У открытого окна. Портрет дочерей Федора Шаляпина».Выставка картины Василия Кандинского состоится в июне-июле этого года.