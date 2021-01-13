Башни Кафедрального собора на острове Канта неравномерно проседают, что вызывает трещины. Об этом в среду, 13 января, рассказал заместитель директора Кафедрального собора Григорий Хуциев.- Здание Кафедрального собора – сложное с инженерной точки зрения, и в нем существуют проблемы, которым не одна сотня лет, - говорит он. - Это проблема неравномерного проседания северной и южной башни. Они гуляют. Это можно видеть и по трещинам внутри здания, и на фасаде. Проблема была обнаружена еще 300 лет назад и в рамках реконструкции в начале ХХ века она не была решена.Григорий Хуциев отметил, что решения о том, как сделать так, чтобы этого больше не было, подготовленные проектом 2005 года, предусматривают остановку деятельности собора больше чем на год.- Более того, все работы внутри собора требуют от нас полноценной консервации органа с изготовлением саркофага. Сейчас готовится проектная документация на реконструкцию кровли и решение вопроса с проседанием башен. Когда проектная документация, которая делается Севро-Западной дирекцией в Санкт-Петербурге, будет готова, с министерством культуры нам предстоит советоваться и думать, что делать, через сколько лет ставить вопрос о глобальной реконструкции Кафедрального собора, искать источники финансирования.Замдиректора отметил, что в 2021 году никаких реставрационных работ в здании Кафедрального собора и на его фасаде проводить не планируют.