На одном из общевойсковых полигонов Балтийского флота в Калининградской области проводятся боевые стрельбы танкистов. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения БФ.Более 100 военнослужащих танкового полка учатся поражать мишени, имитирующие технику и авиацию условного противника, на удаленности до 2 километров. Причем стреляют как в светлое, так и в темное время суток. По ходу учений также отрабатываются нормативы по загрузке боекомплекта в танки, переводу техники из походного в боевое положение, разведке и обнаружению целей, сборке и разборке штатного танкового пулемета.