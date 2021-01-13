Вторую очередь благоустройства острова Канта в Калининграде не могут начать из-за планов по строительству двух мостов. Об этом в среду, 13 января, рассказал министр по культуре и туризму региона.- На сегодня окончательных проектных решений не существует. Сейчас, что называется, есть только предварительные подходы к снаряду, - говорит Андрей Ермак. - Но вся многозадачность этого процесса лежит в плоскости синхронизации целого ряда проектов. Потому что мы знаем что, скорее всего в этом году, начнем строить мост у «Ластадие». Естественно строительство моста повлечет необходимость ограничения в части благоустройства той территории, которая будет превращена в строительную площадку. Кроме того, обсуждается строительство моста от здания Музея изобразительных искусств на остров. Не знаем, в какие сроки это будет реализовано.По словам министра, нужно синхронизировать планы по благоустройству и проекты по строительству мостов.- Как раз сейчас идет работа по гармонизации. Когда это будет сделано, станут понятны проектные решения и финансы, которые на это потратят, - заключил Андрей Ермак.